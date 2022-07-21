Диетолог рассказала о вреде чрезмерной любви к творогу и сыру

Диетолог рассказала о вреде чрезмерной любви к творогу и сыру
Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Нужно знать меру

Употребление кисломолочной и молочной продукции часто приводит к сильному повышению массы. Исключение составляют лишь йогурты – их без опасений набрать лишние килограммы можно употреблять раз в день, указал диетолог Алексей Ковальков.

Специалист отметил, что в твороге и сыре содержится в большом количестве казеин. Это белок, задерживающий межклеточную жидкость. Он не поступает в кровь и копится в межклеточном пространстве. В итоге человек начинает прибавлять в весе.

А злоупотребление молочными продуктами в летний сезон часто грозит появлением отеков. Из-за этого нарушается работа суставов. Задержанную из-за молочной продукции воду в организме нельзя вывести мочегонными препаратами. Все, что нужно делать – контролировать свой рацион.

А недавно мы рассказывали, почему в жару нужно исключить алкогольные коктейли.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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