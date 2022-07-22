Можно обойтись и без дорогостоящих кондиционеров

Погода в жару способна вызывать у человека бессоницу. Чтобы охладить организм, можно смочить в воде простыни, сообщил врач-сомнолог Роман Бузунов.

Эксперт порекомендовал охлаждать кровать водой перед сном и вместе с тем пить больше прозхадной воды. Но усердствовать не нужно, иначе можно заболеть: не больше трех литров в день в жаркую погоду.

Есть еще одно условие: холодная вода поможет тем, у кого отсутствуют противопоказания почечных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Охладить помещение можно и с помощью вентиляторов, если отсутствует кондиционер.

А недавно сомнолог рассказал об опасности дневного сна.