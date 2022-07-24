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Сегодня правильный образ жизни, сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки приобрели особую популярность. Люди стремятся выглядеть подтянутыми и привлекательными – в связи с этим бдительно следят за потребляемыми продуктами. Все чаще худеющие отдают предпочтение обезжиренной пище, однако далеко не всегда это безопасно.
Экспертным мнением на этот счет поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. В первую очередь, специалист обратила внимание, что люди, сидящие на обезжиренных продуктах, зачастую употребляют большее количество еды. Человеку сложно ощутить чувство насыщения, и он съедает больше, чем нужно.
Кроме того, серьезную опасность таят пищевые добавки, которые обычно щедро добавляют в обезжиренные продукты для того, чтобы сделать их вкус более привлекательным. Соломатина подчеркнула, что такие консерванты значительно опаснее для организма, чем обычные жиры.
Диетолог призвала людей отдавать предпочтение натуральным продуктам и не верить уловкам производителей – обезжиренные товары часто напичканы вредными компонентами, которые точно не помогут похудеть.
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