Врач указал на главную опасность обезжиренных продуктов

Врач указал на главную опасность обезжиренных продуктов
Фото: www.unsplash.com
Такое питание может нанести серьезный вред организму

Сегодня правильный образ жизни, сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки приобрели особую популярность. Люди стремятся выглядеть подтянутыми и привлекательными – в связи с этим бдительно следят за потребляемыми продуктами. Все чаще худеющие отдают предпочтение обезжиренной пище, однако далеко не всегда это безопасно.

Экспертным мнением на этот счет поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. В первую очередь, специалист обратила внимание, что люди, сидящие на обезжиренных продуктах, зачастую употребляют большее количество еды. Человеку сложно ощутить чувство насыщения, и он съедает больше, чем нужно.

Кроме того, серьезную опасность таят пищевые добавки, которые обычно щедро добавляют в обезжиренные продукты для того, чтобы сделать их вкус более привлекательным. Соломатина подчеркнула, что такие консерванты значительно опаснее для организма, чем обычные жиры.

Диетолог призвала людей отдавать предпочтение натуральным продуктам и не верить уловкам производителей – обезжиренные товары часто напичканы вредными компонентами, которые точно не помогут похудеть.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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