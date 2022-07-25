Тревожит по ночам: назван признак опасной болезни печени

Тревожит по ночам: назван признак опасной болезни печени
Фото: www.unsplash.com
Людям стоит прислушиваться к своему организму

Известно, что ожирение печени может привести к весьма плачевным последствиям для человека. Такое опасное заболевание требует незамедлительного вмешательства медицинских специалистов, иначе ситуация может развиться самым наихудшим образом. Для того чтобы не пропустить момент, когда печень дала сбой, необходимо знать, какие симптомы могут сигнализировать о заболевании.

Важной информации по этому поводу поделились специалисты Кливлендской клиники. Оказалось, есть один симптом, который обычно тревожит людей по ночам. Речь идет о зуде в районе ступней и ладоней. Такие неприятные ощущения могут сигнализировать об ожирении печени. При этом стандартным проявлением данного заболевания являются болевые ощущения в области живота.

Эксперты также напомнили, что в зоне риска находятся люди, которые ведут неправильный образ жизни и обзавелись лишними килограммами. Слишком калорийное питание может привести к серьезному недугу и негативно сказаться на качестве всей жизни.

Источник: Express ✓ Надежный источник
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