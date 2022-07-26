Чем опасны родинки: рассказала дерматолог

Чем опасны родинки: рассказала дерматолог
Martin Dr. Baumgärtner/www.globallookpress.com
Ковырять точно ничего не нужно

Красные точки на теле – вовсе не родинки, вопреки общераспространенному мнению. Такое явление можно считать прямым следствием неправильного роста кровеносных сосудов, образующих вот такой клубок.

Как указала дерматолог-онколог Ольга Антонова, чем больше крови скапливается в родинке, тем она темнее. У взрослого человека подобные пятна проявляются в течение всей жизни и называются агниомами, состоящими из клеток лимфа– или кровяных сосудов. Однако существуют гемангиомы – они состоят лишь из клеток кровеносных сосудов и проявяются у младенцев.

Все описанное можно отнести к разряду доброкачественных опухолей. С онкологической точки они не представляют опасности. Однако поврежденное образование может стать причиной риска обильного кровотечения.

К тому же, родинка растет вместе с человеком, увеличивая сосудистую площадь. И образуются они не только на коже, но и на слизистой, и на внутренних органах.

Убрать ангиому можно лазером или радиоволновым методом с электрокоагуляцей. Все происходит быстро и безболезненно. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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