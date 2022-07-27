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Малину можно назвать одной из наиболее полезных ягод, в которой содержится и каротин, и огромное множество витаминов. Ягода полезна – она отлично справляется с простудой, дает положительный эффект желающим похудеть и помогает от артрита, указали специалисты Роспотребнадзора.
Малина еще и отлично борется со старостью – препятствует ухудшению памяти, что является возрастным признаком, и защищает кожу от появления морщин из-за витамина С. А пищевые волокна и полифенолы в малине снижают уровень сахара в крови.
При покупке малины нужно обращать внимание на следующие нюансы: контейнер (либо иная другая емкость) должен быть из натуральных материалов – бумага или щепа. Перед покупкой потрясите коробку – если ягоды не свободно перемещаются, они могут быть поражены плесенью, от которой склеиваются. Визуально продукт должен выглядеть чистым и зрелым.
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