Медик рассказала о невероятной пользе баклажанов

Медик рассказала о невероятной пользе баклажанов
Soeren Stache/www.globallookpress.com
И от токсинов избавит, и холестерин выведет

Баклажан – невероятно богатый витаминами и микроэлементами овощ. Использовать его можно в качестве источника марганца, фолиевой кислоты, кальция, витаминов С, К, В1 и В6, которые влияют на обмен веществ в организме, указала гастроэнтеролог Александра Яковлева.

Соли калия, которые содержатся в баклажане, избавляют организм от отеков и благотворно влияют на работу сердца. В нем также содержится в большом количестве клетчатка, которая поддерживает микрофлору кишечника и очищает организм от токсинов и вредного холестерина.

Особенно полезен баклажан тем, кто желает сбросить лишние килограммы – у человека сохраняется чувство сытости из-за медленного переваривания мякоти.

Однако увлекаться баклажаном не стоит тем, у кого в обостренном состоянии гастрит и язвенная болезнь желудка из-за обилия клетчатки с грубыми волокнами.

Ранее "Утро" рассказывало о пользе малины для желающих сбросить лишние килограммы.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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