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Баклажан – невероятно богатый витаминами и микроэлементами овощ. Использовать его можно в качестве источника марганца, фолиевой кислоты, кальция, витаминов С, К, В1 и В6, которые влияют на обмен веществ в организме, указала гастроэнтеролог Александра Яковлева.
Соли калия, которые содержатся в баклажане, избавляют организм от отеков и благотворно влияют на работу сердца. В нем также содержится в большом количестве клетчатка, которая поддерживает микрофлору кишечника и очищает организм от токсинов и вредного холестерина.
Особенно полезен баклажан тем, кто желает сбросить лишние килограммы – у человека сохраняется чувство сытости из-за медленного переваривания мякоти.
Однако увлекаться баклажаном не стоит тем, у кого в обостренном состоянии гастрит и язвенная болезнь желудка из-за обилия клетчатки с грубыми волокнами.
Ранее "Утро" рассказывало о пользе малины для желающих сбросить лишние килограммы.
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