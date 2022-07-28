И от токсинов избавит, и холестерин выведет

Баклажан – невероятно богатый витаминами и микроэлементами овощ. Использовать его можно в качестве источника марганца, фолиевой кислоты, кальция, витаминов С, К, В1 и В6, которые влияют на обмен веществ в организме, указала гастроэнтеролог Александра Яковлева.

Соли калия, которые содержатся в баклажане, избавляют организм от отеков и благотворно влияют на работу сердца. В нем также содержится в большом количестве клетчатка, которая поддерживает микрофлору кишечника и очищает организм от токсинов и вредного холестерина.

Особенно полезен баклажан тем, кто желает сбросить лишние килограммы – у человека сохраняется чувство сытости из-за медленного переваривания мякоти.

Однако увлекаться баклажаном не стоит тем, у кого в обостренном состоянии гастрит и язвенная болезнь желудка из-за обилия клетчатки с грубыми волокнами.

Ранее "Утро" рассказывало о пользе малины для желающих сбросить лишние килограммы.