Вино не подойдет: чем лучше всего запивать шашлык

Вино не подойдет: чем лучше всего запивать шашлык
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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От алкоголя лучше отказаться в принципе

ЗОЖники постоянно настаивают на отказе от поездок за город и шашлыков, однако все бывает хорошо то, что в меру. Летний пикник может быть совершенно безвредным – если знать, что есть и пить, указала врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Шашлык, указала доктор, даже не жареное, а печеное мясо. Многое определяется маринадом – и тем, что мы пьем во время поедания аппетитного мяса. Медик советует отказаться от алкоголя – можно обойтись и без бокала вина.

"Я поддержу своих коллег-наркологов и скажу, что безопасной дозы алкоголя не существует. Факторов, которые наносят удар нашей печени и поджелудочной железе, и без того много, не стоит добавлять сюда спиртное" – считает Бурляева.

Альтернатива – напиток из мяты, лимона и имбиря. Хотя лучше обычной воды не придумать ничего.

Ранее мы рассказывали, как не испортить шашлык.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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