Самая вредная привычка: почему нужно отказаться от кофе натощак

Самая вредная привычка: почему нужно отказаться от кофе натощак
Stefan Jaitner/www.globallookpress.com
Появятся проблемы и с желудком, и с нервной системой

Кофе на голодный желудок приводит к заболеваниям ЖКТ, диабету и даже снижению уровня серотонина, указала  диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова.

Медик рекомендует начинать утро с еды, а не с кофе. От такого напитка страдают стенки желудка. А начинается все с изжоги. Постепенно развивается гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь.

"Кофе стимулирует пищеварение за счет высокого содержания органических кислот. Попадая в пустой желудок, он провоцирует выделение большого количества желудочного сока, который разъедает стенки органа", – пояснила диетолог.

Привычка выпивать чашечку кофе натощак вовсе небезобидна: так вы вредите здоровью, и в особенности повышаете риск развития диабета. К тому же, кофе стимулирует выработку "стрессового гормона" – кортизола. А перенапрягать нервную систему вовсе не стоит.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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