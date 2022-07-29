Появятся проблемы и с желудком, и с нервной системой

Кофе на голодный желудок приводит к заболеваниям ЖКТ, диабету и даже снижению уровня серотонина, указала диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова.

Медик рекомендует начинать утро с еды, а не с кофе. От такого напитка страдают стенки желудка. А начинается все с изжоги. Постепенно развивается гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь.

"Кофе стимулирует пищеварение за счет высокого содержания органических кислот. Попадая в пустой желудок, он провоцирует выделение большого количества желудочного сока, который разъедает стенки органа", – пояснила диетолог.

Привычка выпивать чашечку кофе натощак вовсе небезобидна: так вы вредите здоровью, и в особенности повышаете риск развития диабета. К тому же, кофе стимулирует выработку "стрессового гормона" – кортизола. А перенапрягать нервную систему вовсе не стоит.