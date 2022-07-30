Почему мужчины с пивным животом ведут себя по-женски: объяснила диетолог

Почему мужчины с пивным животом ведут себя по-женски: объяснила диетолог
FrankHoemann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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Дело не столько в питании, сколько в зависимости

Пивной живот появляется у мужчин не только из-за самого пива – в совокупности с употреблением этого алкогольного напитка играет роль и увлечение другими продуктами с высоким гликемическим индексом, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист объяснила, что указанные продукты резко повышают уровень глюкозы в крови, выделяя инсулин – он и приводит к ожирению. У мужчин меняется психическое состояние, в ряде случаев они становятся похожими на женщин.

Метаболизм банально ломается – человек привыкает к пиву и сладкому, на которых сидит, как на наркотиках. Живот раздувается, остальные части тела слабеют, а жир продуцирует подобие женских гормонов.

"Мужчина больше превращается в женщину по целеполаганию, настойчивости, по принятию ответственных решений. Он становится более капризным, слабым не только физически, но и морально. В большей степени это связано с неправильным, так называемым мужским питанием – пиво с чипсами, сухариками, водка, картошка, хлеб, макароны. Происходит опустошенность, возникает нерабочее настроение, все валится из рук. Мужчина заедает стресс, запивает пивом, а живот растет, – рассуждает Соломатина.

Ранее диетолог рассказала, почему нужно отказаться от кофе натощак.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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