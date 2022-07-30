Что никогда нельзя делать при боли в спине: рассказал ревматолог

Что никогда нельзя делать при боли в спине: рассказал ревматолог
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Самолечение обойдется дорого здоровью

Если у вас приступ острой боли в спине, ни в коем случае не массируйте ее – и не грейте, предупреждает врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

Медик указал, что такое поведение – самая частая ошибка обывателей. Однако от такого самолечения воспаление усиливается, в 70 процентах случаев человеку становится хуже. Если вы желаете поддержать спину, наденьте корсет или пояс из собачьей шерсти.

Пускать на самотек боли в спине нельзя. Вдруг это грыжа диска после физической работы. Летом много людей обращается с защемлением в поясничном от деле – оно отдает сильной болью. Человеку кажется, будто он что-то сломал. Защемление проходит само – если не становится хроническим. Так происходит в 30% случаев.

Медик советует сделат МРТ во избежание осложнений – особенно, если боль длится уже три-четыре дня.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

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