Пока сезон, нужно пользоваться

Одна из наиболее полезных для здоровья ягод – черная смородина, которая из-за витамина С считается наиболее полезным сезонным продуктом. В нужном количестве ее употребление повышает иммунитет и сопротивляемость организма к простудам и инфекциям, указала диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что у смородины имеется эффект замедления старения и препятствия развития возрастных заболеваний.

"Витамин С, антиоксиданты и те же антоцианы блокируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, различных заболеваний глаз. С этой точки зрения черная смородина имеет ярко выраженное профилактическое действие против основных заболеваний, связанных со старением", – указала спикер.



А семечки этой ягоды богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от "плохого холестерина".

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