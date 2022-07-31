Диетолог назвала лучшее средство против старения

Диетолог назвала лучшее средство против старения
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Пока сезон, нужно пользоваться

Одна из наиболее полезных для здоровья ягод – черная смородина, которая из-за витамина С считается наиболее полезным сезонным продуктом. В нужном количестве ее употребление повышает иммунитет и сопротивляемость организма к простудам и инфекциям, указала диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что у смородины имеется эффект замедления старения и препятствия развития возрастных заболеваний.

"Витамин С, антиоксиданты и те же антоцианы блокируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, различных заболеваний глаз. С этой точки зрения черная смородина имеет ярко выраженное профилактическое действие против основных заболеваний, связанных со старением", – указала спикер.

А семечки этой ягоды богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от "плохого холестерина".

А недавно мы рассказывали о пользе баклажанов.

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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