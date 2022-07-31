Почему тошнит по утрам: названа самая частая причина

Почему тошнит по утрам: названа самая частая причина
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Чаще всего причина в одном органе

Если у вас нет по утрам чувства голода, накрывает тошнота с желанием опорожнить желудок, наблюдаются запоры – проверьте печень, утверждает терапевт Султан Ажиков. Медик указал, что даже незначительные отклонения в работе органа отражаются на состоянии всего оргаеизма.

Безусловно, у печени немалые резервные возможности, а ее поврежденные клетки быстро восстанавливаются. Но этого не добиться без устранения самой причины.

Еще одна группа признаков проблем с печенью – боль в области правого подреберья, кал светлого цвета и темная моча. С больной печенью человеку и просыпаться сложнее. С самого утра не покидает чувство слабости, наблюдается быстрое утомление. Обратите внимание и на кожные покровы: они, как правило, "украшены" ссадинами, расчесами и зудом.

Жалобы по утрам могут быть связаны даже с незначительным употреблением алкоголя. От него лучше отказаться в принципе. 

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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