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Если у вас нет по утрам чувства голода, накрывает тошнота с желанием опорожнить желудок, наблюдаются запоры – проверьте печень, утверждает терапевт Султан Ажиков. Медик указал, что даже незначительные отклонения в работе органа отражаются на состоянии всего оргаеизма.
Безусловно, у печени немалые резервные возможности, а ее поврежденные клетки быстро восстанавливаются. Но этого не добиться без устранения самой причины.
Еще одна группа признаков проблем с печенью – боль в области правого подреберья, кал светлого цвета и темная моча. С больной печенью человеку и просыпаться сложнее. С самого утра не покидает чувство слабости, наблюдается быстрое утомление. Обратите внимание и на кожные покровы: они, как правило, "украшены" ссадинами, расчесами и зудом.
Жалобы по утрам могут быть связаны даже с незначительным употреблением алкоголя. От него лучше отказаться в принципе.
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