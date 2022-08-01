Медик опроверг миф о вреде мороженого для горла

Медик опроверг миф о вреде мороженого для горла
Luka Dakskobler/www.globallookpress.com
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Однако везде нужно знать меру

В умеренном количестве мороженое может быть даже полезным для организма. Поэтому, если не злоупотреблять этим десертом, никакой угрозы развития ангины не будет.

Ангина, указал главврач клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Леонид Карев, являтся острой формой тонзиллита, развившейся вследствие инфекции.

Мороженое само не провоцирует ангину – причина заключается в инфекции, которая обитает в носоглотке. А из-за переохлаждения появляется провоцирующий фактор, который и запускает болезнь. Именно поэтому мороженое запрещается людям с хроническим тонзиллитом – особенно в стадии обострения.


Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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