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В умеренном количестве мороженое может быть даже полезным для организма. Поэтому, если не злоупотреблять этим десертом, никакой угрозы развития ангины не будет.
Ангина, указал главврач клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Леонид Карев, являтся острой формой тонзиллита, развившейся вследствие инфекции.
Мороженое само не провоцирует ангину – причина заключается в инфекции, которая обитает в носоглотке. А из-за переохлаждения появляется провоцирующий фактор, который и запускает болезнь. Именно поэтому мороженое запрещается людям с хроническим тонзиллитом – особенно в стадии обострения.
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