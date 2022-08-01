Как вытравить крота с огорода: проверенные способы

Как вытравить крота с огорода: проверенные способы
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
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Ловушка - самая крайняя мера

Кроты на огороде – нередкое явление. Его присутствие несет немалый ущерб – часто необратимый. Однако, прежде чем приступать к самым радикальным методам, узнайте, какой способ предпочтительнее для вас.

Крота заметить непросто, хотя он оставляет следы в виде холмиков на участке. Крот вредит газону и повреждает корневую систему растений.

Один из наиболее проверенных способов – отпугивающие запахи. Высадите растения или травы с интенсивным ароматом. Подойдет чеснок, базилик, мята и бузина. Такой запах кроты не переносят, потому и бегут в панике.

Не нравится этим грызунам и запах собачьей и кошачьей шерсти – по понятным причинам. Когда расчесываете питомца, на щеке остаются комочки шерсти. Их бросьте в норму крота, или же разложите там, где находится вредитель.

Еще один способ – развесить на деревьях колокольчики с пластиковыми банками, которые на ветру будут отпугивать своим звуком незваных гостей.

Одно из предложений – ловушка у входа в тоннель. 

А недавно мы рассказывали, как избавиться на огороде от сорняков.

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