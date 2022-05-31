Иногда окончательно удалить сорное растение крайне трудно

Садовый эксперт Александр Хабургаев в беседе с "Лентой.ру" рассказал, как правильно бороться с сорниками в огороде. По его словам, в каждом случае нужен индивидуальный подход.

К примеру, если это газон, то чаще всего там будут появляться одуванчики и подорожниками – тут поможет гербицит избирательного действия, не влияющие на злаки, поскольку газонная трава является их разновидностью.

Со снытью в ручную практически не справится, сорное растение способно затянуть весь участок. Если во время удаления оставить хотя бы маленький кусочек корня в земле, то все усилия будут напрасны, а учитывая его структуру, такой сценарий весьма вероятен. В борьбе с вредителем нужен масштабный подход: гербициды, ручная прополка в два захода, либо протяпать все и засыпать мульчей.

Огородник советует выдергивать сорняки после того, как несколько дней шел дождь – тогда удалить растение с разросшимся корнем будет проще.

Он отметил, что все разбрызгивающиеся гербициды работают только в период активной вегетации, поэтому делать обработку лучше летом. Если провести работы весной или осенью, это не поможет.