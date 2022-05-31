Оказалось, популярный пищевой продукт можно использовать и на огороде

С наступлением дачного периода многие огородники начали вспоминать лучшие рецепты удобрений для культурных растений. Стоит отметить, что мало кому известна эффективная рисовая подкормка для огурцов.



Одним из плюсов такого удобрений является то, что оно полностью экологично и не содержит химических соединений. Известно, что огурцы серьезно нуждаются в поддержке для того, чтобы дать урожай сочных, хрустящих плодов.

Рецепт рисовой подкормки для огурцов

Горсть не пропаренного риса нужно измельчить в машинке для кофейных зерен. На одну чайную ложку получившейся муки требуется один литр кипящей воды. Соответственно, на десятилитровое ведро уйдет 10 чайных ложек порошка.

Раствору нужно дать постоять в течение 24 часов. Перед поливом огурцов питательную смесь следует хорошенько встряхнуть. Прикармливать растения рекомендуется два раза в месяц.