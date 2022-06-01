Вредителей легко прогнать с участка

Многие россияне проводят большую часть лета на частных дачных участках. Обязательным занятием является забота об огороде и выращивание культурных растений. В этом деле нанести серьезный урон урожаю могут такие вредители, как слизни и улитки. Однако простой способ поможет навсегда изгнать непрошенных гостей с участка.



Одним из эффективных народных методов является мульчирование грядок крапивой. При этом крапивный слой должен быть порядка 10 см. Во-первых, аромат этого растения очень не нравится слизнякам и улиткам. Кроме того, ползая по крапиве, они повреждают нежное брюшко. Разумеется, вредитель стараться побыстрее уползти с негостеприимного участка.

Вместе с тем, такая мульча станет защитой грядок от сорной травы, а также поможет удержать влагу в почве.

Кроме того, в борьбе с улитками и слизнями отлично помогает яичная скорлупа. Ее нужно накрошить и также рассыпать между грядками. Острые осколки доставят много неудобства слизням и улиткам, которые поспешат ретироваться.