Как увеличить плодородие почвы в два раза

Как увеличить плодородие почвы в два раза
Фото: pexels.com
Укрывной материал позволит сохранить полезные микроэлементы

Мульчирование может помочь повысить урожайность почвы – в некоторых случаях эффект улучшается в два раза, указывают специалисты. Благодаря процедуре сорнякам сложнее расти, земля не сохнет, из-за чего растения долгое время могут получать все необходимые микроэлементы.

Мульча помогает формированию здоровой корневой системы, а также создает хорошие условия для развития полезных растениям микроорганизмов. В некоторых случаях на огороде могут начать расти грибы – агрономы утверждают, что это является признаком высокой плодородности почвы. 

Эксперты советуют делать постоянные подкормки и укрывать почву специальными материалами. Слой при этом должен быть не меньше 5 см. Дополнительно к основной мульче можно подкладывать солому, листья или что-то другое. 

Самой полезной по своему составу мульчей считается сено. Там много азота и прочих углеродистых соединений, полезных для растений. Подойдет скошенная луговая или газонная трава – лучше всего укрыть ею картофель, клубнику, капусту, тыкву или кабачки. 

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