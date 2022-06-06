Увеличивает плодородие почвы на раз-два: как повысить урожай на огороде

Увеличивает плодородие почвы на раз-два: как повысить урожай на огороде
Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
Вполне естественный способ, уверяют агрономы

Мульчирование грядок позволяет повысить плодородие почвы и тем самым увеличить урожайность минимум в два раза, уверяют эксперты-агрономы.

Мульчирование – довольно простой и вполне естественный способ, которые проверен временем. Он заключается в использовании скошенной травы, листьев, соломы и прочих элементов, которые мы используем в качестве компоста.

Метод заключается в поверхностном покрытии почвы, предназначенной для огорода, мульчей. Так мы оберегаем ее от роста сорняков, перегрева и охлаждения, иссушения ветром. В итоге земля остается рыхлой и мягкой.

Такой метод позволяет растениям, укрытых нужным способом, получать полноценное и сбалансированние питание. В итоге развизвается мощная и полноценная корневая система. А сама мульча создает благоприятные условия, необходимые для развития полезных и агрономических организмов, размножения земляных червей. Иногда у некоторых даже появляются на грядке грибы.

Почву нужно кормить постоянно – укрывайте грядки минимум пятисантиметровым слоем, периодически подкладывайте туда солому, листья или иной другой материал.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от слизней и улиток на огороде.

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