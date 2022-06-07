Всего две подкормки: как вырастить крупный и здоровый урожай чеснока

Всего две подкормки: как вырастить крупный и здоровый урожай чеснока
Фото: Marketa Hofmanova/CTK/www.globallookpress.com
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Процедуру достаточнно провести один раз

Подкормка чеснока, как правило, проводится в период активного роста растения. Обычно он выпадает на период апрель-начало мая, но в более холодных регионах все сдвигается чуть позже. Всего для обеспечения хорошего урожая понадобится два компонента: доломитовая мука и нашатырный спирт.

Как подкармливать чеснок: пошаговый метод

  1. Сперва грядки с чесноком нужно хорошо прорыхлить. Делать это следует аккуратно, чтобы не навредить росткам. 
  2. Затем на 10 литров воды добавить 200 гр доломитовой муки, все хорошо перемешать.
  3. Следующий шаг – налить туда же нашатырный спирт. Потребуется около 40 мл или 2 ст ложки.
  4. Размешать полученную подкормку и полить ею грядки с чесноком.


Обычно эту процедуру проводят только один раз весной, однако в некоторых случаях допустимо повторить через пару недель. К примеру, если в почве не хватает минеральных веществ для роста чеснока. Если земля сухая, то перед прикормкой ее обязательно поливают водой. 

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