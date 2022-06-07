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Подкормка чеснока, как правило, проводится в период активного роста растения. Обычно он выпадает на период апрель-начало мая, но в более холодных регионах все сдвигается чуть позже. Всего для обеспечения хорошего урожая понадобится два компонента: доломитовая мука и нашатырный спирт.
Как подкармливать чеснок: пошаговый метод
Обычно эту процедуру проводят только один раз весной, однако в некоторых случаях допустимо повторить через пару недель. К примеру, если в почве не хватает минеральных веществ для роста чеснока. Если земля сухая, то перед прикормкой ее обязательно поливают водой.
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