Процедуру достаточнно провести один раз

Подкормка чеснока, как правило, проводится в период активного роста растения. Обычно он выпадает на период апрель-начало мая, но в более холодных регионах все сдвигается чуть позже. Всего для обеспечения хорошего урожая понадобится два компонента: доломитовая мука и нашатырный спирт.

Как подкармливать чеснок: пошаговый метод

Сперва грядки с чесноком нужно хорошо прорыхлить. Делать это следует аккуратно, чтобы не навредить росткам. Затем на 10 литров воды добавить 200 гр доломитовой муки, все хорошо перемешать. Следующий шаг – налить туда же нашатырный спирт. Потребуется около 40 мл или 2 ст ложки. Размешать полученную подкормку и полить ею грядки с чесноком.





Обычно эту процедуру проводят только один раз весной, однако в некоторых случаях допустимо повторить через пару недель. К примеру, если в почве не хватает минеральных веществ для роста чеснока. Если земля сухая, то перед прикормкой ее обязательно поливают водой.