Простой рецепт, который не предполагает никакой химии

Как правило, дачники используют самые сложные препараты, чтобы подкормить кабачки и тыкву. И для восполнения дефицита питательных веществ используют необходимые минеральные удобрения – а они состоят из нескольких компонентов.

Эксперты полагают, что медный купорос и карбамид – крайне необходимые элементы, без которых совершенно никуда. Однако, если как следует подготовиться, подойдет и обычная "органика". Для тыквенных можно создать удобрение из зеленой массы.

Как "собрать" суперудобрение

Соберите помидорную ботку – нижние листовые пластинки с пасынками. Отправьте ее в ведро, а остаток заполните чистой водой. Оставьте ровно на сутки – чтобы удобрение приготовилось как следует.

Перелейте настой в пластик, и на него уже наденьте распылитель. Обдайте каплями почву тыквой и кабачками. Эта подкормка идеально подойдет и для других овощей – таких как огурцов и капусты. Все должно завершиться ускоренным ростом культуры при правильном приготовлении.

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