Бабушкина хитрость поможет получить хороший урожай

Обычно в перечне советов огородникам предлагают методы борьбы с насекомыми, которые оказывают негативное воздействие на сад и последующий урожай. Однако не стоит забывать, что существуют и полезные насекомые, без которых сложно представить пышущие здоровьем зеленые угодья. При этом иногда такие крылатые помощники облетают дачный участок, в этом случае можно прибегнуть к забытому дедовскому методу.



В первую очередь, речь идет о в божьих коровках и пчелах. Очевидно, что опыление растений без последних представляется весьма маловероятным. А вот божьи коровки – настоящая гроза тли, которая может существенно подпортить урожай.

Для того чтобы привлечь полезных насекомых на участок, необходимо создать для них благоприятные условия. Такие крылатые помощники любят сладкое: если подкормить их обычным сахарным сиропом, они обязательно обоснуются на огороде и займутся своими прямыми обязанностями – опылением и борьбой с тлей.

Для этого необходимо смешать в равных пропорциях сахар и воду и разогреть до однородности. При этом действовать нужно аккуратно – буквально несколькими каплями сиропа необходимо слегка опрыснуть растения, но не почву – иначе грозит нашествие муравьев.