Использовать пестициды для этого не стоит

Садовые эксперты заявляют, что осы являются одними из самых недооцененных насекомых, поскольку слишком больно жалят, однако в экосистеме они играют важную роль. Во-первых, опыляют растения. Во-вторых, помогают в борьбе с пауками и различными вредителями. Если решили от них избавиться на своем участке, то пестициды – это последнее, что нужно использовать.

Чаще всего ос приманивает еда, поэтому при борьбе с ними нужно заблокировать все источники привлекательной пищи. Отпугнет насекомых от участка запах некоторых трав. Они не переносят мяту, шалфей, тимьян, лемонграсс и розмарин. Поэтому их можно смело выращивать в саду, если хотите отвадить ос. Однако есть действенный способ избавиться от них, не дожидаясь пока травы созреют. Для этого подойдет плод огурца.

Как рассказывают специалисты, осы ненавидят огурец из-за его типа кислотности. Овощ по своей сути является природным репелентом, который может отпугивать насекомых. Для этого можно нарезать его и разложить на аллюминиевых тарелках или подносах по округе. Это вызовет химическую реакцию, которая не будет заметна для человеческого носа, но крайне остро будет восприниматься осами – они незамедлительно покинут ваш сад.