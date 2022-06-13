Работа с почвой - отличное лекарство от стресса

Ученые смогли установить, что даже за короткие выходные на дачном участке горожане получают невероятный заряд бодрости – частично даже происходит разгружение психики, уверяет психолог Анастасия Пономаренко.

Малоподвижный образ жизни всегда вселяет некую тревожность и стресс. Поэтому нужно больше двигаться. А если движение еще и становится более созидательным, то можно побороть любую тревогу с плохим настроением. Как вариант – дача летом.

Положительные эмоции и физический труд, уверяет Анастасия, снижают количество стрессорных гормонов. Именно они так пагубно влияют на наше психическое здоровье. Существуют исследования, которые доказывают, что за счет общения с природой у человека формируется выработка эндорфинов, способных отсрочить недомогания, дающих о себе знать с возрастом.

Ведь человек, который живет в городе, все время чувствует дефицит чего-то живого и настоящего. Поэтому работа с почвой – в некотором роде медитация, уверяет эксперт.