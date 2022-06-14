Хитрости подзимнего посева моркови: как получить богатый урожай

Хитрости подзимнего посева моркови: как получить богатый урожай
Фото: pexels.com
За растением нужно аккуратно ухаживать

Обычно морковь сажают осенью, чтобы получить первые плоды летом. Однако более крупной и сладкой она получается, если посадить ее под зиму – осенью. Для того, чтобы сделать все грамотно, нужно соблюсти несколько правил.

1. Сроки посадки

От них будет зависеть качество урожая. Нельзя это делать слишком рано или поздно. Главным фактором является наступление холодов, когда температура стабильно держится в пределах от +3 до 0. Часто это происходит в конце октября.

2. Выбор семян

Для подзимней посадки подходят гранулированные семена. Их легче сеять, чем мелкие, поскольку они прошли предварительную подготовку. 

3. Выбор участка

Лучший выбор – ровная грядка, которая не обдувается ветром и хорошо греется солнцем. Дополнительный плюс, если раньше на этом месте росли картофель, лук, капуста, томаты, огурцы или кабачки. 

4. Правильный уход

За ростом моркови нужно будет следить в течение последующих нескольких месяцев. При таянии снега нужно убрать лапник. После убрать лишний мусор. Когда появятся первые густые всходы – проредить, прополоть от сорняков. Подкормка осуществляется после появления первых 3-4 листьев. 

Важно: подзимняя морковь не пригодна для длительного хранения, поэтому ее лучше употребить летом.

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