Прогуливающиеся по грядкам зверьки раздражают многих садоводов

Большинство россиян испытывают искреннее расположение к домашним питомцам и души не чают в кошках и собаках. Однако прогулки соседского кота по любимым грядкам могут серьезно испортить настроение. Как деликатно, без нанесения вреда здоровью пушистика отвадить его от своего дачного участка, рассказывает "Утро".



В первую очередь, можно создать вокруг огорода своеобразный забор из растений, которые не нравятся котам. Например, пушистые гости не переносят запах лаванды, розмарина и тимьяна.

Также выгнать котиков с участка поможет резкий аромат чеснока. Можно сделать чесночный настой из давленных долек и получившейся жидкостью опрыскать излюбленные места кошки.

А еще в борьбе с незапланированными визитами котов поможет мульча. Ее наличие в саду создаст неудобства для прогулок пушистиков, и они перестанут посещать огород.