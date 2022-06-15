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Большинство россиян испытывают искреннее расположение к домашним питомцам и души не чают в кошках и собаках. Однако прогулки соседского кота по любимым грядкам могут серьезно испортить настроение. Как деликатно, без нанесения вреда здоровью пушистика отвадить его от своего дачного участка, рассказывает "Утро".
В первую очередь, можно создать вокруг огорода своеобразный забор из растений, которые не нравятся котам. Например, пушистые гости не переносят запах лаванды, розмарина и тимьяна.
Также выгнать котиков с участка поможет резкий аромат чеснока. Можно сделать чесночный настой из давленных долек и получившейся жидкостью опрыскать излюбленные места кошки.
А еще в борьбе с незапланированными визитами котов поможет мульча. Ее наличие в саду создаст неудобства для прогулок пушистиков, и они перестанут посещать огород.
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