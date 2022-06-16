Простой лайфхак поможет улучшить квартирные клумбы

Многие жители нашей страны устраивают дома целые ботанические сады. Красивое цветение комнатных растений радует глаз и вызывает восхищение у гостей. При этом домашние цветочки также нуждаются в поддержке. Химические удобрения в этом вопросе иногда могут навредить. Опытные растениеводы советуют отдавать предпочтение натуральным подкормкам.



Огуречный рассол

Это отличное средство для поддержания роста растений, если требуется кальций. На 1 л простой воды берут четыре столовые ложки огуречного рассола. Такое удобрение следует использовать раз в месяц.

Зола

Это излюбленное многими садоводами натуральное удобрение. Зола поддерживает растения и обеспечивает роскошное цветение. Для того чтобы приготовить питательную смесь, один стакан золы нужно залить литром воды. После того как удобрение настоится (примерно одна неделя), его можно использовать для полива.

Картофельный отвар

Отличный способ укрепить растения – поливать их картофельным отваром. При этом слитая с картошки жидкость не должна быть соленой и горячей.