Простой способ избавит сад от вредителей

Многие дачники жалуются на полчища муравьев, которые нападают на садовые участки. Впрочем, есть и те, кто считает, что маленькие насекомые никак не могут навредить огороду. Однако нужно помнить, что муравьи способны нанести серьезный урон корневой системе посадок и цветочным бутонам. Кроме того, присутствие муравьев на участке приводит к широкому распространению тли.



Таким образом, от муравьев лучше все же избавиться. Часто садоводам предлагают химические средства для борьбы с насекомыми, однако муравьишек можно прогнать, не нанося химикатами лишний вред огороду.

Известно, что мелкие вредители очень любят сладкое. Поэтому для борьбы с ними будет достаточно натуральных продуктов – можно взять сладкие фрукты или даже потемневшую банановую кожуру.

Фрукты или очистки от банана мелко нарезаем и смешиваем в пакетике с борной кислотой. После того, как средство впитается в приманку, лакомство с подвохом достаточно разбросать в тех местах, где чаще всего бывают муравьи.

Любители сладкого обязательно придут полакомиться приманкой, а когда борная кислота накопится в их организмах, они погибнут. Таким образом, простое средство позволит избавиться от вредителей.