Назойливые кровососы в летнем домике - дело решаемое

Если дачный дом расположен недалеко от лесной полосы, практически стопроцентна вероятность столкнуться с нашествием комаров. Однако существуют доступные способы избавиться от кровососов в доме.

Первый вариант: сто граммов камфары или валерьянки над горелкой избавят помещение от любых назойливых насекомых.

Помогут и ветки бузины – они так же эффективны, как и запах листьев томата. Есть и эфирные масла гвоздики, базилика и эвалипта. Капните их в камин, на свечку или разогретую сковороду. Смочите ветку и положите ее на подоконник (либо протрите ими открытые участки своей кожи – в минимальном количестве, буквально несколько капель). Не менее эффективным считается кедровое масло.

Если закончилась жидкость для эдектрического фумигатора, не нужно стремглав бежать в ближайший хозяйственный магазин за сменным блоком. В пустой пузырек залейте экстракт эвкалипта. Комары забудут дорогу в дом.

Ранее мы делились другими способами, которые подскажут, как эффективно отогнать комаров.