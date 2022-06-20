На раз-два: как спастись на даче от нашествия комаров

На раз-два: как спастись на даче от нашествия комаров
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Назойливые кровососы в летнем домике - дело решаемое

Если дачный дом расположен недалеко от лесной полосы, практически стопроцентна вероятность столкнуться с нашествием комаров. Однако существуют доступные способы избавиться от кровососов в доме.

Первый вариант: сто граммов камфары или валерьянки над горелкой избавят помещение от любых назойливых насекомых.

Помогут и ветки бузины – они так же эффективны, как и запах листьев томата. Есть и эфирные масла гвоздики, базилика и эвалипта. Капните их в камин, на свечку или разогретую сковороду. Смочите ветку и положите ее на подоконник (либо протрите ими открытые участки своей кожи – в минимальном количестве, буквально несколько капель). Не менее эффективным считается кедровое масло. 

Если закончилась жидкость для эдектрического фумигатора, не нужно стремглав бежать в ближайший хозяйственный магазин за сменным блоком. В пустой пузырек залейте экстракт эвкалипта. Комары забудут дорогу в дом.

Ранее мы делились другими способами, которые подскажут, как эффективно отогнать комаров.

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