Растению не требуется обильный уход

Основной секрет успешного роста моркови – во внимании к корню растения. Если все сделать правильно, то урожай получится завидным: ровные и насыщенные плоды с выраженным сладким вкусом. Агрономы утверждают, что выратить морковь такой можно, если на поверхности будет дефицит питательных веществ.

Поскольку морковь является корнеплодом, то в приоритете развитие именно корневой системы. Для этого требуется обеспечить рост растения вглубь – туда корень будет уходить в том случае, если ему не будет хватать минералов на поверхности. Считается, что это слой примерно 5-7 см вниз от начального уровня почвы.

Когда не будет питания, то морковь начнет развивать корень и листовую поверхность. В этом вопросе важно дождаться тех пор, пока растение не сформирует 3-5 полноразмерных листка – подкормка возможна только после этого, иначе плоды окажутся рогатыми.

Полив моркови требуется только при засухе. Рост ответвлений также провоцируют обильное питание, освещенность и температура. Если растение не будет получать на первых этапах достаточное количество удобрений, то начнет самостоятельно накапливать сахара, которые положительно скажутся на вкусе.