Кровососущие могут серьезно испортить летний отдых

Дачный сезон в разгаре и большинство россиян проводят максимальное количество времени на огороде. Известно, что даже в этом приятном времяпрепровождении есть определенные опасности. Например, некоторые насекомые способны серьезно навредить человеку. В первую очередь, речь идет о клещах, которые помимо прочего, являются переносчиками серьезных заболеваний.

Как защитить участок от клещей

В первую очередь, необходимо убрать с участка лишнюю зелень. Известно, что клещи любят селиться в траве средней высоты. При этом всю убранную массу необходимо сжечь или выбросить за пределы огорода.

Растения-защитники

Дачный участок можно обезопасить за счет насаждений, которые станут натуральным рубежом огорода. Такие насаждения не дают клещам пробраться на территорию участка. К таким растениям относятся ромашка и полынь.

Натуральные средства от клещей

Также почву можно обработать натуральными составами. Например, отлично подойдут соки апельсина или лимона. Жидкость необходимо смешать с обычной водой и обдать землю на участке. Средство отлично помогает изгнать клещей с огорода. Также землю можно обработать пищевой содой, ее нужно разместить в местах скопления насекомых.