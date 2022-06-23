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Дачный сезон в разгаре и большинство россиян проводят максимальное количество времени на огороде. Известно, что даже в этом приятном времяпрепровождении есть определенные опасности. Например, некоторые насекомые способны серьезно навредить человеку. В первую очередь, речь идет о клещах, которые помимо прочего, являются переносчиками серьезных заболеваний.
Как защитить участок от клещей
В первую очередь, необходимо убрать с участка лишнюю зелень. Известно, что клещи любят селиться в траве средней высоты. При этом всю убранную массу необходимо сжечь или выбросить за пределы огорода.
Растения-защитники
Дачный участок можно обезопасить за счет насаждений, которые станут натуральным рубежом огорода. Такие насаждения не дают клещам пробраться на территорию участка. К таким растениям относятся ромашка и полынь.
Натуральные средства от клещей
Также почву можно обработать натуральными составами. Например, отлично подойдут соки апельсина или лимона. Жидкость необходимо смешать с обычной водой и обдать землю на участке. Средство отлично помогает изгнать клещей с огорода. Также землю можно обработать пищевой содой, ее нужно разместить в местах скопления насекомых.
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