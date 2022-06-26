Плоды не вырастут сочными без должного внимания

Очередной дачный сезон в разгаре. Сейчас многие россияне большую часть свободного времени проводят на огороде. Однако в этом деле требуются определенные навыки и знания. Например, огородники часто сталкиваются с плохим урожаем огурцов. От чего так происходит, рассказывает "Утро".



На самом деле, причина вполне банальна. Необходимо помнить, что мякоть огурца примерно на 80% состоит из воды. Таким образом, плод не может вырасти сочным и ароматным, если забывать о регулярных поливах.

Как только огурец чувствует недостаток воды, внутри него образуется пустота. На выходе такой пострадавший от жажды овощ будет горькими невкусным.

Самым правильным решением будет капельный полив, в таком случае расходование воды снизится, а живительная влага будет попадать прямо к корням растения. Поливать огурцы нужно как только земля подсохла. При высокой влажности воздуха достаточно поливать растения раз в два дня, а во время жары это нужно делать ежедневно. При должном уходе заботливого дачника ждет отличный урожай.