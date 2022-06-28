Дачный участок требует заботы и внимания

В России стартовал очередной летний период, традиционно большинство наших сограждан проводят время на любимых дачах в хлопотах вокруг огорода. При этом очень важно не забывать основные этапы в заботе о саде. "Утро" публикует пять важных дел, игнорирование которых может привести к потере урожая.



Подкормить ягодные кустарники

В июле на культурных кустах начинают появляться первые сочные ягодки. В этот период садоводы обычно предвкушают хороший урожай, однако еще лучше помочь растениям напитаться и хорошенько их удобрить. Особое внимание нужно уделить малине, крыжовнику и смородине.

Полив плодовых деревьев и кустарников

Опять же в период формирования урожая растениям очень нужна забота. Отсутствие достаточного количества живительной влаги может привести к тому, что весь урожай пропадет. При этом нельзя забывать, что вода не должна быть холодной – полив осуществляется водой, прогретой до комнатной температуры.

Защитить растения от птиц

Будущий урожай может буквально погибнуть от клюва пернатых. В июле обязательно нужно защитить огород от птиц. В этом вопросе опытные дачники советуют использовать флажки из фольги или другие пугалки для птиц.

Обрезка деревьев

Первый раз этот важный этап нужно проводить в июле. Деревья следует избавить от ненужных и больных ветвей, чтобы они могли продолжить здоровый рост.

Сбор ягод

Немаловажная часть заботы об урожае. Ягоды нужно собирать по мере того, как часть из них поспеет. Нельзя ждать момента, когда вся грядка наполнится спелыми ягодами, в таком случае можно спровоцировать гниение и развитие грибка.