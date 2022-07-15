Все больше огородников отказываются от химических удобрений

Дачный сезон в самом разгаре, а значит любители натуральных овощей и фруктов все больше времени проводят в заботах об огороде. В этих трудах важно вовремя подкормить растения для того, чтобы впоследствии получить хороший урожай. Многие дачники стараются как можно реже использовать химические удобрения, так как натуральные продукты не вредят растениям, при этом укрепляют их и повышают урожайность.



Среди бывалых огородников особым почетом пользуется такое средство, как зеленая бродиловка. Травяной настой можно приготовить за короткое время, а пользы от него хватит надолго.

Рецепт зеленой бродиловки

Для приготовления этого натурального удобрения нужно собрать скошенную траву, избавить ее от корней и порубить на части. Лучше выбирать горькие травы, так как они дополнительно станут средством от вредителей.

Такую зеленую смесь следует разместить в мешках из-под сахарного песка, сильно набивать мешки не стоит. В большую бочку с водой кладем подготовленные мешки, затем их нужно придавить камнем или кирпичом и поставить в укромный уголок на участке, находящийся в тени.

Чтобы бродиловка приготовилась как можно быстрее, туда следует засыпать сахарный песок или дрожжи. Когда натуральное удобрение будет готово, им можно поливать огород. Перед поливом питательную смеюсь разводят с водой 1 к 10.