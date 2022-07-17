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Опытные огородники прекрасно осведомлены о вреде медведок, которые проедают картофель. Не зря этих насекомых называют одними из самых опасных врагов урожая.
Насекомое не очень приятно на вид – своими огромными и мощными клешнями способно не только прорубить корневую систему растений, но и прокусить шланг на огороде. Да еще и больно щипается. Однако на все найдется своя управа. Так как же справиться с медведкой?
Хозяйственное мыло
Растворите несколько стружек хозяйственного мыла в литре теплой воды. Влейте в норку и через некоторое время увидите, как насекомое выходит на поверхность. Дальше нужно только поймать.
Клумбы
Засадите клумбы неприхотливыми в уходе цветами, которые будут отпугивать медведок и иных вредителей. Проверенный способ. Лучше всего подойдут календула, хризантема и бархатцы.
Ранее мы рассказывали о других способах, которые позволят не только отогнать вредителей, но и повысить урожайность.
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