Поможет пара действенных и проверенных временем советов

Опытные огородники прекрасно осведомлены о вреде медведок, которые проедают картофель. Не зря этих насекомых называют одними из самых опасных врагов урожая.

Насекомое не очень приятно на вид – своими огромными и мощными клешнями способно не только прорубить корневую систему растений, но и прокусить шланг на огороде. Да еще и больно щипается. Однако на все найдется своя управа. Так как же справиться с медведкой?

Хозяйственное мыло

Растворите несколько стружек хозяйственного мыла в литре теплой воды. Влейте в норку и через некоторое время увидите, как насекомое выходит на поверхность. Дальше нужно только поймать.

Клумбы

Засадите клумбы неприхотливыми в уходе цветами, которые будут отпугивать медведок и иных вредителей. Проверенный способ. Лучше всего подойдут календула, хризантема и бархатцы.

Ранее мы рассказывали о других способах, которые позволят не только отогнать вредителей, но и повысить урожайность.