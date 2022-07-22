Некоторые зря пытаются изгнать с участка полезное животное

В летний период благополучная обстановка на огороде является одной из важнейших задач заядлых садоводов. Россияне много времени проводят на участках и внимательно следят за тем, чтобы там все было хорошо. При этом многие начинают негодовать, когда замечают, что на их территории поселился крот. Однако бывалые огородники утверждают, что печалиться не стоит.



В первую очередь, россиянам напомнили, что крот является насекомоядным животным. Таким образом, пользы от него значительно больше, чем вреда. Очаровательный грызун эффективно борется с такими вредителями, как слизняки, личинки майского жука, мокрицы и так далее. При этом кроты редко обращают внимание на растения, так что поврежденные стебли – скорее всего результат работы полевых мышей, а вовсе не крота.

Более того, крот – отличный помощник для рыхления почвы. Тоннели, которые проделывают эти животные, позволяют улучшить воздухообмен в земле. Благодаря этому вода не застаивается на огороде, что благотворно влияет на весь сад.

Также, почва, в которой обитают кроты, более плодородна. А еще нужно помнить, что кроты не повреждают корневую систему растений, они любят открытые пространства. Так что эти животные вовсе не вредят огороду, а наоборот, идут ему на пользу.