Бессмысленная борьба: названа досадная ошибка российских огородников

Бессмысленная борьба: названа досадная ошибка российских огородников
Фото: www.unsplash.com
Некоторые зря пытаются изгнать с участка полезное животное

В летний период благополучная обстановка на огороде является одной из важнейших задач заядлых садоводов. Россияне много времени проводят на участках и внимательно следят за тем, чтобы там все было хорошо. При этом многие начинают негодовать, когда замечают, что на их территории поселился крот. Однако бывалые огородники утверждают, что печалиться не стоит.

В первую очередь, россиянам напомнили, что крот является насекомоядным животным. Таким образом, пользы от него значительно больше, чем вреда. Очаровательный грызун эффективно борется с такими вредителями, как слизняки, личинки майского жука, мокрицы и так далее. При этом кроты редко обращают внимание на растения, так что поврежденные стебли – скорее всего результат работы полевых мышей, а вовсе не крота.

Более того, крот – отличный помощник для рыхления почвы. Тоннели, которые проделывают эти животные, позволяют улучшить воздухообмен в земле. Благодаря этому вода не застаивается на огороде, что благотворно влияет на весь сад.

Также, почва, в которой обитают кроты, более плодородна. А еще нужно помнить, что кроты не повреждают корневую систему растений, они любят открытые пространства. Так что эти животные вовсе не вредят огороду, а наоборот, идут ему на пользу.

новости партнеров

Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

Вояка из США разложил все по полочкам

Грядет новая эпоха: Путин выступил с резким заявлением в адрес Запада

Глава государства не стал стесняться в выражениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей