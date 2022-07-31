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Опытные дачники никогда не выбрасывают гнилые и опавшие яблоки – даже поврежденные плоды. Их можно и даже нужно использовать с толком для сада и огород. В любом случае, все плоды на траве нужно убрать – а иначе почва будет наводнена вредителями. Так что же делать с таким добром?
Подкормка
Из плодов после сбора урожая можно сделать борозды – туда и закопайте яблоки с навозом. После зимовки участок нужно перекопать и высадить на них растения – они отлично приживутся на такой богатой почве.
Компост
Для этого подойдут любиые плоды – включая и те, которые поражены болезнью. Во время приготовления все болезнетворные организмы "сгорают" – потому никакой угрозы для будущих растений и нет.
Компост готовить несложно: первый слой застилаете травой, далее кладете яблоки с древесной залой, и все накрываете пластом грунта. Траву с падалицей и землей заложите в равной пропорации. Затем – два литра золы на каждый кубометр удобрения.
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