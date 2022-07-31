На компост и подкормку: что делать в огороде с гнилыми яблоками

На компост и подкормку: что делать в огороде с гнилыми яблоками
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Рачительные люди никогда не станут выбрасывать гнилые плоды - они сослужат еще добрую службу

Опытные дачники никогда не выбрасывают гнилые и опавшие яблоки – даже поврежденные плоды. Их можно и даже нужно использовать с толком для сада и огород. В любом случае, все плоды на траве нужно убрать – а иначе почва будет наводнена вредителями. Так что же делать с таким добром?

Подкормка

Из плодов после сбора урожая можно сделать борозды – туда и закопайте яблоки с навозом. После зимовки участок нужно перекопать и высадить на них растения – они отлично приживутся на такой богатой почве.

Компост

Для этого подойдут любиые плоды – включая и те, которые поражены болезнью. Во время приготовления все болезнетворные организмы "сгорают" – потому никакой угрозы для будущих растений и нет.

Компост готовить несложно: первый слой застилаете травой, далее кладете яблоки с древесной залой, и все накрываете пластом грунта. Траву с падалицей и землей заложите в равной пропорации. Затем – два литра золы на каждый кубометр удобрения.

А недавно мы рассказывали, как прогнать с огорода медведок.

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