Как спасти огород от слизней

Как спасти огород от слизней
Jürgen Kosten/www.globallookpress.com
Позабоьтесь изначально о том, чтобы на участках не было сорняков

Нашествие слизней реально остановить собственными силами. Как указал садовод Андрей Туманов, нужно изначально исключить на участке появление сорняков и запущенностей. Канавы нужно окосить, от зарослей -  избавиться.

Для слизней нужно расставлять ловушки – дощечки, капустные листья, под которыми слизни могут прятаться от жары, или консервные банки. Влейте туда воды – слизни непременно заползут и начнут терять слизь. К тому же, набитых в емкости слизней можно затем уничтожать под утро.

В иных случаях приманками самостоятельно заниматься нее стоит – их лучше всего купить в магазине. Работайте в перчатках, чтобы не пострадать самому от химикатов – и чтобы никакая живность на участке не пострадала от ваших "ловушек".

Особо привлекательные места для слизней можно уничтожить золой – там они сразу теряют свою слизь и погибают.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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