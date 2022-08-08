Как ускорить созревание помидоров: проверенный способ

Как ускорить созревание помидоров: проверенный способ
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Все складывается из мелочей

Чтобы томаты подарили в этом году вам богатый урожай в краткие сроки, требуется правильный уход. Это не только своевременное удаление пасынков и прищипывание верхушек с помощью ножниц, но и создание дополнительных комфортных условий.

Высокорослые томаты с кистями необходимо привязать к опоре. Если ваши помидоры "живут" в теплице, подвяжите прямиком к крыше вашего парника. Проследите, чтобы плоды не прикасались с землей – подстелите солому, опилки или иной нетканый материал.

Грамотно подвяжите помидоры – в открытом грунте веревкой или медной проволокой (на пару дней, чтобы не впивалась в стебель). И каждый год нужно использовать подвязочный материал из других тканей – чтобы через старый на растения не попадала инфекция. Колышки вставляйте уже при посадке, в 9 сантиметрах от рассады. Иначе повредите корневую систему.

Опрыскивайте для стимулирования новых плодов и защиты от фитофтороза раствором борной кислоты: чайная ложка на 10 литров воды. Подкормку лучше проводить утром в сухую безветренную погоду. И вносите удобрения, что наиболее важно в период активного созревания.

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