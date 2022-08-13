Растению требуется пять важных процедур

После того, как клубника перестала давать урожай, нужно продолжать ухаживать за кустиками для будущего увеличения приплода. Нужно провести пять обязательных процедур, которые позволят повысить урожайность растения.

1. Провести обрезку. Нужно удалить все старые и поврежденные болезнью стебли, а совсем поврежденные кусты – удалить. Усы оставлять следует только в том случае, если планируется размножение.

2. Прорыхлить почву. Возле кустов нужно это сделать максимум на пару сантиметров, а вокруг лучше основательно. Также нужно удалить старую мульчу.

3. Удалить сорняки и окучить клубнику. Окучивание нужно провести по кругу примерно на пару сантиметров, в центр сыпать землю не надо.

4. Укрыть новой мульчей. Можно использовать солому, хвою, перепревшие опилки, компост, крапиву.

5. Подкормить растение. Для этого можно растворить гумат калия в соотношении 20 мл на 10 л воды, обильно полить кусты, а возле насыпать золу.