Некоторые лучше не пытаться съесть

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, что привычные на огороде растения бывают крайне ядовитыми – употреблять их в пищу можно только на определенной стадии созревания.

В беседе с "Радио 1" он указал, что это касается помидоров и картофеля – пока плоды не созрели есть их крайне нежелательно. Пробовать помидорную ботву или картофельные цветки тоже не стоит.

Ядовитой является и наперстянка, никто из нее не готовит никаких блюд. Самым же токсичным растением считается клещевина – она красивая, но ее семенами можно очень серьезно отравиться. Вредные вещества убивает тепловая обработка, именно так и получают касторку.

Щавель тоже является ядовитым из-за содержания щавелевой кислоты. Его употребляют в пищу только когда он еще молодой и не содержит большого количества вредных веществ, пишет МИР 24.