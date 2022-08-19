Садовод раскрыл неожиданные свойства обычных растений на участке

Некоторые лучше не пытаться съесть

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, что привычные на огороде растения бывают крайне ядовитыми – употреблять их в пищу можно только на определенной стадии созревания.

В беседе с "Радио 1" он указал, что это касается помидоров и картофеля – пока плоды не созрели есть их крайне нежелательно. Пробовать помидорную ботву или картофельные цветки тоже не стоит.

Ядовитой является и наперстянка, никто из нее не готовит никаких блюд. Самым же токсичным растением считается клещевина – она красивая, но ее семенами можно очень серьезно отравиться. Вредные вещества убивает тепловая обработка, именно так и получают касторку. 

Щавель тоже является ядовитым из-за содержания щавелевой кислоты. Его употребляют в пищу только когда он еще молодой и не содержит большого количества вредных веществ, пишет МИР 24

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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