Участок для будущего урожая стоит подготовить заранее

Летний сезон постепенно подходит к концу – на исходе последний теплый месяц, август. Многие россияне уже порадовались отличному урожаю, который подарил этот год. Теперь настало время провести подготовительные работы для того, чтобы и в будущем году насладиться хорошим сбором урожая.



Как известно, серьезный ущерб огороду наносят всевозможные вредители. Однако существует отличное народное средство, которое хорошо помогает справиться с серьезной головной болью огородников. Прогнать большую часть вредителей с сада можно с помощью обычной томатной ботвы.

Дело в том, что листики помидоров содержат в себе "салонин". Это вещество является сильнодействующим ядом для ряда крылатых и ползучих вредителей. Опытные огородники уже осенью обрабатывают сад натуральным настоем, чем обеспечивают его защиту.

Рецепт натурального средства от насекомых

На 2 кг ботвы томата нужно 10 л воды. Смесь следует прокипятить в течение 10 минут, а затем процедить и добавить полстакана 9%-ного уксуса.

Благодаря такому средству можно избавить сад от тли, гусениц, морковной мухи, огневки и других вредителей.