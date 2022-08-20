Избавит от большинства вредителей: чем по осени полить землю

Избавит от большинства вредителей: чем по осени полить землю
Фото: www.unsplash.com
Участок для будущего урожая стоит подготовить заранее

Летний сезон постепенно подходит к концу – на исходе последний теплый месяц, август. Многие россияне уже порадовались отличному урожаю, который подарил этот год. Теперь настало время провести подготовительные работы для того, чтобы и в будущем году насладиться хорошим сбором урожая.

Как известно, серьезный ущерб огороду наносят всевозможные вредители. Однако существует отличное народное средство, которое хорошо помогает справиться с серьезной головной болью огородников. Прогнать большую часть вредителей с сада можно с помощью обычной томатной ботвы.

Дело в том, что листики помидоров содержат в себе "салонин". Это вещество является сильнодействующим ядом для ряда крылатых и ползучих вредителей. Опытные огородники уже осенью обрабатывают сад натуральным настоем, чем обеспечивают его защиту.

Рецепт натурального средства от насекомых

На 2 кг ботвы томата нужно 10 л воды. Смесь следует прокипятить в течение 10 минут, а затем процедить и добавить полстакана 9%-ного уксуса.

Благодаря такому средству можно избавить сад от тли, гусениц, морковной мухи, огневки и других вредителей.

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