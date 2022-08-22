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Как правило, в средней полосе нашей необъятной России в конце лета-начале осени уже принято заниматься уборкой твердокорых сортов. В середине сентября – крупноплодных. На юге уборка начинается примерно на месяц раньше.
Однако вернее всего подсказывает всегда погода, поэтому определяйте на вид, готова ли тыква к тому, чтобы пополнить закрома на даче. Ориентируйтесь на базовые показатели – никогда не прогадаете.
Прежде всего, обратите внимание на плодоножку – готовые плоды имеют одревесневшую плодоножку, которая совершенно не сочная и не зеленая – напротив, выглядит она подсохшей и жестковатой.
Обратите внимание на листья – если они пожелтели, блекнут или начинают высыхать, тыкву пора убирать в закрома.
Цвет плода – он, в зависимости от самого сорта, становится ярче и насыщеннее. Наконец, последний признак – оболочка и ее плотность, которая увеличивается по мере созревания нашей тыквы.
А недавно мы рассказывали, чем по осени нужно поливать землю.
Пентагон же не может решить проблему до сих пор