Ориентируйтесь не только на погоду и правила, но и на внешние признаки

Как правило, в средней полосе нашей необъятной России в конце лета-начале осени уже принято заниматься уборкой твердокорых сортов. В середине сентября – крупноплодных. На юге уборка начинается примерно на месяц раньше.

Однако вернее всего подсказывает всегда погода, поэтому определяйте на вид, готова ли тыква к тому, чтобы пополнить закрома на даче. Ориентируйтесь на базовые показатели – никогда не прогадаете.

Прежде всего, обратите внимание на плодоножку – готовые плоды имеют одревесневшую плодоножку, которая совершенно не сочная и не зеленая – напротив, выглядит она подсохшей и жестковатой.

Обратите внимание на листья – если они пожелтели, блекнут или начинают высыхать, тыкву пора убирать в закрома.

Цвет плода – он, в зависимости от самого сорта, становится ярче и насыщеннее. Наконец, последний признак – оболочка и ее плотность, которая увеличивается по мере созревания нашей тыквы.

А недавно мы рассказывали, чем по осени нужно поливать землю.