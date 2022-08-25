Всего предстоит решить шесть задач

Окончание лета в холодных регионах связано с завершением дачного сезона. Перед тем, как повесить на гвоздь тяпки и секатор, нужно сделать несколько дел, чтобы не столкнуться с проблемами в грядущем сезоне.

1. Очистить инструменты от земли. Если не сделать этого сейчас, то в будущем при очистке можно испортить лезвия. При необходимости после чиски все

2. Подготовить теплицу к зимовке. Нужно избавиться от растительного мусора, вымыть стены, заделать щели.

3. Обработать растения. Важно отрезать все сухие или больные ветки до первых заморозков, а также пройтись инсектицидами.

4. Сделать подкормку многолетников. Для процедуры подходит костная мука, зола или фосфаты.

5. Укрыть растения. Защита нужна тем культурам, которые плохо переносят холода. Обычно это касается роз, клубники клематисов, гортензий и молодых кустов.

6. Поставить средства от грызунов. Нужно найти щели, через которые мыши могут не только навредить растениям, но и пробраться в дом.