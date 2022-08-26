Как избавить огород от муравьев: проверенный способ

Как избавить огород от муравьев: проверенный способ
Фото: Cfoto/www.globallookpress.com
Все гениальное поражает простотой

Муравьи – создания трудолюбивые, хоть и вредные из-за того ущерба, который наносят огороду. На дачном участке от них только жди беды. И не все знают, как избавиться от целой колонии, которая множится с каждым днем.

Существует множество методик, однако мы советуем вам обратить внимание на двах эффективных и простых способа.

Острый перец

Дело в том, что муравьи крайне негативно реагируют на такой резкий запах. Его можно вызвать обработкой мест скопления насекомых. Правда, после дождя нужно все начинать заново. Если не боитесь, "приправьте" и сам муравейник.

Масло фенхеля

Это средство приобретается в любой аптеке. Масло можно смело использовать на участке – он никак не навредит растениям, людям и вашим любимым питомцам.

Влейте в ведро с водой около сорока капель. Перемешайте и начинайте обрабатывать растения.

Ранее "Утро" рассказывало, что нужно обязательно сделать в огороде перед закрытием дачного сезона.

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