Десять минут и готово: как избавиться от пня в огороде

Десять минут и готово: как избавиться от пня в огороде
Фото: Dmitry Chasovitin/www.globallookpress.com
Выкорчевывать ничего не нужно

Рано или поздно каждый дачник натыкается на огороде на останки мощного дерева, которое когда-то росло себе и благоухало. Что делать с корягой, которая никак не хочет поддаваться и прочно сидит в земле?

Есть простой способ, который займет всего десять минут вашего времени и не потребует недюжинных сил. Возьмите дрель с толстым сверлом и проделайте как можно больше отверстий в таком пне. Затем подготовьте селитру с сахаром (70 на 30 в пользу селитры).

Помните, что 50 на 50 делать нельзя: иначе спровоцируете открытое горение.

Смесь нужно засыпать в отверстие, к одному пролейте дорожкой бензин, подожгите на расстоянии и подождите, пока все не выгорит. Уже чере пятнадцать минут от пня ничего не останется.

Полученную золу либо оставляйте на месте, чтобы она со временем впиталась в почву, либо соберите и удобрите участок.

А недавно мы рассказывали, как эффективно применять соль на огороде.

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