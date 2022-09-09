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МЧС предупреждает о первых заморозках в Московской области – ночами температура опускается до двух градусов мороза местами. Главный агроном России Октябрина Ганичкина дала бесценные совету по сохранению корнеплодных культур в начале холодного осеннего сезона.
Теплолюбивые посадки уже в прошлом – нет ни огурцов, ни помидоров. Огородникам нужно поливать корнеплоды моркови, свеклы, капусты, картофеля, чтобы грядка была мокрой в погоду до 7 градусов мороза.
"Мокрая почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва, – пояснила специалист.
Эксперт указала, что крайне важно поливать плодово-ягодные культуры, чтобы на следующий год не остаться без урожая. Земля в мороз очень сухая – погибнуть могут даже молодые деревья.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от пней на огороде без всяких выкорчевываний и тяжелой физической работы.
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