Что нужно успеть сделать в огороде до наступления холодов

Что нужно успеть сделать в огороде до наступления холодов
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Поторопитесь, на носу морозы

Даже осенью огородные работы не завершаются. После уборки урожая и посажки сидератов остается масса дел, кроме перекопки всходов.

Прежде всего, необходимо как следует навести порядок в парнике. Соберите оставшуюся ботву, уберите с почвы сорняки и оставшиеся корневища. Если остались подвязки с опорами, их нужно либо снять, либо обработать дезинфицирующими составами с содовым раствором. Если каркас деревянный, используйте серную шашку.

Обработайте инструменты – после обработки деревьев и работ с почвой из нужно очистить и продезинфицировать, а затем обработать составами, чтобы не образовалась коррозия. Слейте со шлангов остатки воды, сверните и уберите в сарай.

Приготовьте грядки для посадки огурцов и тыквенных на следующий год. Им нужны, как правило, высокие и теплые гряды, куда нужно вносить не только органику, но и другие добавки, в зависимости от состояния почвы и ее структуры.

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