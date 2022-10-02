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Даже осенью огородные работы не завершаются. После уборки урожая и посажки сидератов остается масса дел, кроме перекопки всходов.
Прежде всего, необходимо как следует навести порядок в парнике. Соберите оставшуюся ботву, уберите с почвы сорняки и оставшиеся корневища. Если остались подвязки с опорами, их нужно либо снять, либо обработать дезинфицирующими составами с содовым раствором. Если каркас деревянный, используйте серную шашку.
Обработайте инструменты – после обработки деревьев и работ с почвой из нужно очистить и продезинфицировать, а затем обработать составами, чтобы не образовалась коррозия. Слейте со шлангов остатки воды, сверните и уберите в сарай.
Приготовьте грядки для посадки огурцов и тыквенных на следующий год. Им нужны, как правило, высокие и теплые гряды, куда нужно вносить не только органику, но и другие добавки, в зависимости от состояния почвы и ее структуры.
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