Дела всегда найдутся - особенно пока нет крепких заморозков

Давно пора закрывать огород на зиму – для того, чтобы открыть дачный сезон уже весной, когда нужно заниматься выращиванием рассады с зеленью и овощами на подоконнике. Ноябрь – месяц не для ленивых.

Осмотрите насаждения и проверьте их на наличие засохших или поломанных веток. Удалите их при необходимости. Тут потребуется индивидуальный подход чуть ли не к каждому кусту. К примеру, у плодовых деревьев нужно сформировать крону, “вылечить ствол”. У крыжовника и смородины нужно обрезать все ветки старше пяти лет.

Опрыскивание

Крепкими растворами лекарственных составов обработайте голые ветки и стебли, когда опадает листва. Препараты уничтожат вредителей, укрывшихся на зимовку под корой и в трещинах – их излюбленных местах.

Укройте насаждения

Крайне важно обеспечить огороду защиту от мороза – и не обычную для “галочки”, а такую, которая предусмотрена на все случаи жизни. Если образуется “морозная трещина”, дерево можно считать уже погибшим. Чтобы до такого не дошло, потребуется побелка или покраска стволов с помощью мела, извести с клеем.

“Последние хвосты”

Если не успели убрать поздние сорта капусты, моркови и сельдерея, срочно займитесь делом. Уберите весь участок., включая газон и приствольные круги у деревьев, тропинки и дорожки. Остатки растений, подгнившие овощи с фруктами пойдут на компост. Сверху их можно прикрыть слоев торфа или навоза с опилками.